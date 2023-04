Meloni a Landini sul Cdm di domani | «Parole incomprensibili Se diseducativo lavorare | niente Concertone»

...da tempo " ha riferito" dopodiché valuteremo quello che concretamente verrà realizzato". Cgil, Cisl e Uil hanno "chiesto delle cose molto precise" al governo presieduto da Giorgia. ...Sepensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora il concerto la ... Così il premier Giorgiain una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi.ha rispolverato ...Giorgiaimpartisce un'altra seria lezione dialettica ai sindacati. Alla vigilia del Consiglio dei ... il presidente del Consiglio ha risposto a tono al leader della Cgil, Maurizio, il ...

Meloni a Landini: “Incomprensibile la critica sul cdm” Il Fatto Quotidiano

Il confronto Governo Sindacati per Landini non è un appuntamento di riguardo. Non si fa in questo modo secondo il segretario della Cisl. Non si poteva organizzare a poche ore dal Cdm che si riunirà il ...Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Parole stizzite di Meloni contro Landini Il confronto spietato fra realtà e propaganda fa saltare i nervi alla destra”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana ...