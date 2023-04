Melaverde | puntata oggi 30 aprile 2023 | da Biella a Piacenza | replica e info streaming

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 30 aprile 2023) Ultima domenica del mese in compagnia di, quella di30. Il programma di Canale 5 torna poco prima di mezzogiorno, insieme ai due conduttori, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, per una nuovaricca di servizi, viaggi e conoscenza all’insegna delle bellezze della nostra Italia. Scopriamo quali sono le anticipazioni e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.