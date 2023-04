Meglio la doccia | la vasca piena d' acqua è uno spreco L' ordinanza anti siccità | ecco dove

(Di domenica 30 aprile 2023)la, lad'è uno. Non è un divieto, ma è piuttosto un consiglio quello che sei Comuni della provincia di Treviso hanno rivolto alla cittadini, all'interno di un'...

la, la vasca piena d'acqua è uno spreco . Non è un divieto, ma è piuttosto un consiglio quello che sei Comuni della provincia di Treviso hanno rivolto alla cittadini, all'interno di un'...la, la vasca piena d'acqua è uno spreco. Non è un divieto, ma è piuttosto un consiglio quello che sei Comuni della provincia di Treviso hanno rivolto alla cittadini, all'interno di un'...la. La vasca piena è uno sfregio alla mancanza d' acqua . Non è un divieto, ma un invito formale sì, quello che sei Comuni della provincia di Treviso hanno rivolto alla cittadini con ...

Siccità, l'ordinanza dei sindaci: «Fate la doccia, non il bagno in vasca» leggo.it

Meglio la doccia, la vasca piena d’acqua è uno spreco . Non è un divieto, ma è piuttosto un consiglio quello che sei Comuni della provincia di Treviso ...Meglio la doccia. La vasca piena è uno sfregio alla mancanza d'acqua. Non è un divieto, ma un invito formale sì, quello che sei Comuni della provincia di Treviso ...