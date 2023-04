Meghan Markle | nuovo affronto alla famiglia reale a pochi giorni dall' incoronazione Cosa ha fatto

Assente la moglie, che sarà negli Usa assieme ai figli. Infine, il documentario Storia di un re si concluderà con la morte di Elisabetta II, di cui in seconda serata sarà trasmesso uno ...Altro che incoronazione di Carlo III ,ha decisamente altre priorità. La duchessa di Sussex ha compiuto un altro passo di allontanamento dalla royal family britannica, affidandosi a una talent agency che possa aiutarla a ...La prima possibilità (quasi certezza) è che il vestito includerà ricami simbolici per rappresentare la Gran Bretagna e il Commonwealth (come il velo dell'abito da sposa di). La seconda ...

La lettere segreta di Meghan: si parla di una lettera segreta che avrebbe scritto Meghan. I dettagli dell'indiscrezione.Nuovo gesto di allontanamento da Casa Windsor per l'ex attrice, che si è affidata a una nota agenzia californiana per costruire le sue «iniziative imprenditoriali». Un progetto a tutto tondo, che spaz ...