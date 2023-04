Mediaset | La Ragazza E L’Ufficiale | Serie Turca Con Demet Ozdemir!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 30 aprile 2023) Palinsestiestate: per le prime serate del previsto estivo è prevista la messa in onda de La, unache vede come protagonista l’amataOzdemir… L’estate è sempre più vicina e, come ogni anno, le reti televisive modificano i palinsesti adattandoli al periodo in cui inevitabilmente c’è un calo di telespettatori. Anche quest’estate i telespettatori potranno vedere una nuova, chiamata La, che vede come protagonista un’attrice già molto amata dal pubblico, ossiaOzdemir. Palinsestiestate: arriva in prima serata Lae ...