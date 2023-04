Maxi López | ‘Mai al tavolo con Icardi’

Commenta per primoè stato avvistato in un ristorante argentino con Wanda Nara. Il Corriere dello sport riporta le dichiarazioni dell'ex Milan: 'Ci siamo seduti a mangiare insieme perché c'erano i ragazzi. ...Come si legge su CorrieredelloSport.it, la moglie di Mauro Icardi è stata avvistata in un ristorante argentino di Buenos Aires a cena conLopez e i figli Valentino, Constantino e Benedicto. All'...Inoltre, non manca un'alternativa per le serate più importanti con gli orecchini chandelier impreziositi dapietre e strass . Ma se non ti piacciono gli abiti da sera o da cerimonia puoi sempre ...

Clamoroso, Maxi Lopez a cena con Wanda Nara: "Al tavolo con Icardi Mai" Corriere dello Sport