(Di domenica 30 aprile 2023) L’aria è ferma. C’è il silenzio e i suoi rumori. Poi lancinante il lamento e il pianto. È il dolore trattenuto, acuto, inconsolabile che esplode dirompente. È una ferita aperta, non si rimargina, non si può rimarginare. Sofferenza che si aggiunge ad altra sofferenza pervade, invade. Ore 16 e 32 del 5 aprile 2023 da pochi minuti nell’aula 116 della seconda sezione della Corte d’Assise del Tribunale di Napoli, il presidente della giuria Concetta Cristiano ha pronunciato la sentenza di condanna a 23 anni di carcere per i fratelli Giorgio e Domenico Scaramella, e Francesco e Antonio Cirillo, padre e figlio, quest’ultimo reo confesso, per l’omicidio di, il custode 61enne degli scavi di Pompei ucciso a Torre Annunziata, davanti alla figlia, con una coltellata al cuore, la sera del 19 aprile 2021, dopo una lite per un parcheggio. L’accusa ...

Tra i condannati anche Antonio Cirillo, il killer che ha uccisosferrando materialmente la coltellata letale al petto. Il ras dei Gionta già condannato in primo grado a 23 anni ne ...... sostituto Giuliana Moccia) a cinque persone, condannate nel processo 'bis' per l'omicidio di, il 61enne vigilante degli scavi di Pompei accoltellato a morte il 19 aprile di due ...Dai video spariti ai vuoti di memoria: condanne lievi ai testimoni dell'omicidio di, il 61enne barbaramente ucciso il 19 aprile 2021 in via IV Novembre dopo una lite per un parcheggio. Il Giudice Riccardo Sena ha riconosciuto le varie attenuanti. Pena inferiore ad un ...

Maurizio Cerrato e le altre vittime innocenti, lanterne per illuminare le coscienze Il Fatto Quotidiano

Condanne per cinque persone accusate di favoreggiamento, minacce e lesioni in relazione all'omicidio di Maurizio Cerrato ...Continuano le condanne per l'omicidio di Maurizio Cerrato, infatti, sono stati arrestati anche i testimoni omertosi ...