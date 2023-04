Masters 1000 Madrid 2023 | Alcaraz e Rublev agli ottavi | Coric sorprende Hurkacz

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Oggi si sono giocati i terzi turni deldi. Non sb, che si sbarazza di Dimitrov in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e mezza di gioco. Prova convincente del numero 1 del tabellone, chese la vedrà con Zverev. Il tedesco ha passeggiato su Grenier vincendo 6-1 6-0 in neanche un’ora di gioco. In costante miglioramento Zverev che, dopo aver rischiato l’eliminazione con Carballes Baena, offrirà una valida sfida ad. Continua il super momento di forma diche batte 6-2 7-5 Nishioka e si regala il derby russo contro l’amico Khachanov. Il russo ha avuto la meglio su Bautista Agut, 7-5 4-6 6-3, in una batta durata quasi tre ore. ...