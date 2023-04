Mastella difende il campo da golf | “Citati come emblema positivo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ildadi Cretarossa è citato in uno studio – commissionato da Coni e dall’agenzia Sport e Salute – di uno dei più prestigiosi think tank italiani, l’Ambrosetti-The European Housedi potenziamento territoriale nel segno della promozione delle discipline sportive, della sostenibilità ambientale e sociale e per le favorevoli ricadute economiche e occupazionali sul territorio”, lo annuncia in una nota il sindaco di Benevento Clementea pochi giorni dall’approvazione in Consiglio comunale del riconoscimento dell’interesse pubblico per l’impianto che sorgerà tra le contrade Cretarossa e Coluonni. “Al contrario di quanto affermato in Consiglio da qualche pseudo-dotto di Salamanca e da qualche luminare della domenica, i campi da ...