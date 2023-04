Massimo Ceccherini | chi è la moglie Elena Labate | età | lavoro | oggi e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 aprile 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Da noi a ruota libera su Rai 1 in compagnia di Francesca Fialdini.sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti, tra questi anche l’attore comico. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dagli amori alla carriera. Forse rivelerà anche qualche dettaglio in più sul suo amore? Non si resta che scoprilo! Intanto, ecco tutto quello che sappiamo su di lei. La vita privata diè sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sappiamo che ha una compagna,, ma non si sa se siano sposati o meno. Lui più volte l’ha nominata “La mi’ ...