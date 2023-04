“Marrageddon” | il primo Festival rivoluzionario di Marracash

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 30 aprile 2023) Life&People.it Un progettoper l’Italia. È stata finalmente annunciata la line up dirap organizzato dache andrà in scena il prossimo 23 settembre all’ippodromo SNAI LA Mauro e il 30 a Napoli, presso l’ippodromo di Agnano. Un evento decisamente fuori dal comune, non solo per la cospicua quantità di biglietti già venduti “a scatola chiusa” (dunque senza conoscere gli artisti) ma per il significato che si porta dietro. Non era infatti mai capitato che un rapper così tanto importante e rappresentativo organizzasse una rassegna musicale del genere. Unche guarda agli Stati Uniti Malgrado i principali rimandi nel Bel Paese portino tutti a Jovanotti e al suo (contestatissimo dagli ambientalisti) Jova Beach Party, in questo caso la musica sarà ...