(Di domenica 30 aprile 2023) ... come unafesta che unisca Milano e Napoli: 'Ho scelto Milano e Napoli', racconta a Tgcom24: 'Perché sono le due capitali dell'hip hop... e non solo, sono due città molto rappresentative per ...

Marracash lancia il suo "Marrageddon": "Il festival del rap più grande che sia mai stato fatto" TGCOM

Un imperdibile evento live con due appuntamenti a Milano il 23 settembre e a Napoli il 30 settembre Così lo definisce l'artista, a 5 mesi da quello che sarà il suo unico evento live per tutto il 2023: