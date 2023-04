(Di domenica 30 aprile 2023)commenta la prestazione dell’nella sfida contro la Lazio (vedi pagelle). Il giornalista, in particolare, si sofferma sulla forma fisica die Dumfries. Di seguito le dichiarazioni nello studio di Sky Sport 24. FIDUCIA – Andreaapprezza la gara disputata dall’nella sfida contro la Lazio: «L’gioca bene, la prepara bene, poi per un errore subisce gol, va in difficoltà e perde lucidità. Invece oggi è stata brava a sfruttare l’opportunità e a finalizzare. Questo è un aspetto che è mancato tanto nelle ultime giornate. Particolare il coro del pubblico nei confronti di Lautaro Martinez mentre si stava scaldando. Ha aumentato il volume, Simone Inzaghi l’ha spinto dentro e ha dato la scossa perla partita. Partita che ...

...30, dalle 14:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano de Grandis, Andrea, Luca Marchegiani (...vs Lazio ore 12:30 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (...Domenica 30 aprile dalle 11.30 e dalle 14.30: La Casa dello Sport Daycon Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Andreae Luca Marchegiani in collegamento da San Siro. ore 12.30:- Lazio ...... La Casa dello Sport Day con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Andreae Luca Marchegiani in collegamento da San Siro. ore 12.30:- Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport ...

Marinozzi: «Inter, Lukaku può ribaltare le gerarchie in Champions League» Inter-News.it

La difesa biancoceleste gioca di reparto, creando spazi nel centrocampo e muovendosi negli spazi dietro Cataldi l’attacco può creare insidie SCELTE – Inter-Lazio inizierà a breve, Andrea Marinozzi com ...Marinozzi sentenzia: «La Juve ha fallito tutti gli obiettivi». Le parole del giornalista sulla stagione dei bianconeri Il giornalista Andrea Marinozzi dagli studi di Sky Sport ha parlato della stagion ...