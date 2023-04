Maria De Filippi scaricata da Arisa | terremoto ad Amici | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Anche questa edizione dista arrivando alla conclusione: ormai mancano solo le ultime tre puntate del Serale del format condotto il sabato sera daDesu Canale 5. La finale andrà in onda domenica 14 maggio. E insomma, ancor prima della fine di quest'edizione si guarda alla prossima. Cheaccadrà? Chi rimarrà? Chi se ne andrà? Qualche risposta la offre il sempre informatissimo TvBlog, che ha lanciato un'indiscrezione piuttosto clamorosa: secondo quanto anticipato dal sito specializzato in tv,lascerà. Passo indella cantante, dunque, che con tutta probabilità il prossimo settembre non farà parte del cast diDeera arrivata adtre ...