Maria De Filippi | la parolaccia detta in tv è la seconda volta | tutta colpa di Rudy Zerbi

Fra racconti sulla scuola diDee aneddoti privati, il ballerino ha confessato anche di essere single ma di aver avuto in passato 'qualche storiella'. Nel fargli la domanda sulla vita ...Per lui tornare a ballare era una vera scommessa, in cui più di tutti ha credutoDe. E così, ecco che Lo, prima della messa in onda, intervistato da Chi ha speso per la conduttrice ...Ieri sera, sabato 29 aprile, è andata in onda la settima puntata del serale di Amici diDe. A sole due settimane dalla finale, a dover lasciare la scuola è stato l'allievo di Lorella Cuccarini, Giovanni Cricca, meglio conosciuto come Cricca che sin dai primissimi giorni di ...

Amici, le pagelle: De Filippi, lezione di umiltà (voto 9), Wax fa i capricci (voto 4) Corriere della Sera

Durante la settima puntata del serale di Amici 22, la padrona di casa Maria De Filippi ha pronunciato una parolaccia in diretta e senza il consueto “bip”, suscitando la sorpresa dei telespettatori. Do ...Il 19enne ha perso il ballottaggio con Aaron, l’inedito ‘Australia’ non è piaciuto ai giudici. Cos’è successo nel duello della settima puntata. L'abbraccio finale con Isobel. Riccione lo consola: “Sei ...