Marcia | Fortunato vince la 10 km a Madrid | Stano quarto all’esordio stagionale

(Di domenica 30 aprile 2023) Francescotrionfa nella 10 chilometri su strada a. L’azzurro ha conquistato il successo in 38’56, migliorando il record personale di dieci secondi. Sul podio salgono il brasiliano Caio Bonfim (39:03) e l’ecuadoriano David Hurtado (39:06), mentre alposto si è piazzato Massimocon il suo primato di 39?. Al femminile è 13esima Antonella Palmisano, di nuovo in gara a quasi 21 mesi dal trionfo dei Giochi e al traguardo in 45’05 preceduta dall’altra azzurra Valentina Trapletti (Esercito), decima in 44’53. Il successo va alla cinese Yang Jiayu (43:20) davanti alla connazionale Wu Quanming (43’33) e alla messicana Alegna Gonzalez (43’35). Ventiquattresima la non ancora ventenne Alexandrina Mihai. SportFace.