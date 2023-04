Marcia 10 km | a Madrid Fortunato vince la gara maschile | “Sono in crescita”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 aprile 2023)– Bella giornata per laazzurra anella 10 chilometri su strada. A trionfare è Francescoche conquista il successo in 38:56 con il record personale migliorato di dieci secondi. Quinto l’anno scorso nella capitale spagnola oltre che nella 20 km agli Europei, il portacolori delle Fiamme Gialle attacca negli ultimi due chilometri per cogliere una vittoria di prestigio e si conferma particolarmente a suo agio in questa distanza che l’ha visto quattro volte campione italiano. Sorride anche Massimo Stano (Fiamme Oro), quarto all’esordio stagionale con il suo primato di 39:06 dopo averto nel gruppo di testa. Un segnale promettente in vista dei prossimi impegni nella 20 chilometri per il campione olimpico, padrone nella scorsa estate anche sulla 35 km dei Mondiali. Sul ...