(Di domenica 30 aprile 2023) Lucaha commentato così il successo dell’Inter sulla Lazio per 3-1. Queste le parole dell’ex portiere, intervenuto in collegamento nel post-partita di Sky Sport DIFFERENZA – Queste le parole di: «Una partita ben giocata da entrambe le squadre. Nel secondo tempo ha fatto la differenza la miglior forza fisica dell’Inter. Con i cambi, con la gestione fisica che ha permesso alla squadra di alzare il baricentro e chiudere la Lazio nella sua metà campo. L’Inter ha creato più occasioni ed è riuscito a vincerla. La cosa che mi ha colpito è la trasformazione diè entrato, è sembrato di vedere uncalciatore. Ha messo in difficoltà la difesa della Lazio nel secondo tempo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Su Sky , invece, vi saranno Maurizio Compagnoni e Luca. Probabili formazioni Per ... In attacco dovrebbe esserci la coppia" Martinez leggermente più favorita rispetto a Dzeko " ...Su Sky , invece, vi saranno Maurizio Compagnoni e Luca. Probabili formazioni Per ... In attacco dovrebbe esserci la coppia" Martinez leggermente più favorita rispetto a Dzeko " ...

Marchegiani: «Lukaku Quando c’è Lautaro Martinez altro giocatore! Inter…» Inter-News.it

Le sue parole su Correa e Lukaku. FONDAMENTALE - Così Borja Valero prima del match: «Fondamentale per l’Inter raggiungere Roma e Milan. Importante per l’Inter avere tutti sulla corda, tutti attivi. Bo ...Mi aspetto una partita aperta. Ma la posta in palio è altissima» Luca Marchegiani, in collegamento su Sky Sport, ha parlato di Inter-Lazio, fra poco in campo per una sfida importantissima per la corsa ...