Mara Venier prima di diventare ‘Zia Mara’ | sapete cosa ha studiato?

Tra gli ospiti di, la 'zia' nazionale, anche Claudia Gerini, che ha appena scritto un libro dal titolo 'Se chiudi gli occhi', che uscirà il prossimo 2 maggio. Nel libro l'attrice parla ...Nuova puntata di Domenica In il 30 aprile come sempre a partire dalle 14.00 su Rai1, con la conduzione diche, come in tutti gli appuntamenti, avrà un ricco parterre di ospiti che vedrà, prima fra tutti, Carolyn Smith. Sta di nuovo lottando contro il tumore la giudice di Ballando con le stelle,...Pierluigi Diaco non ammette parolacce durante il suo Bella Ma', il programma da lui condotto su Rai 2. Questa volta Diaco non rimprovera un'ospite qualunque, ma. Il volto di Domenica In è stato protagonista di un retroscena svelato proprio da Pierluigi. 'Prima di ogni intervista - ha raccontato - non ci sentiamo per qualche giorno per far in modo ...

Scudetto Napoli, problemi a Domenica In. Mara Venier: "Salutame a soreta!" Corriere dello Sport

Ospite della puntata di Domenica In Carolyn Smith. La presidente della giuria di Ballando con le stelle ha rilasciato una lunga intervista a Mara Venier dove ha parlato della sua battaglia contro il ...Indice dei contenuti1 Che tempo che fa 30 aprile, Ficarra e Picone celebrano i 30 anni di carriera2 Pupi Avati ed Edwige Fenech3 Che tempo che fa 30 aprile, la rubrica de Il Tavolo Condividi su Domeni ...