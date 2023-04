Manchester City vince in trasferta e sorpassa l' Arsenal

(Di domenica 30 aprile 2023) C'è una nuova capolista in Premier League.ndo per 2 - 1 sul campo del Fulham ilha superato l'e conquistato la vetta della classifica, con 76 punti contro i 75 dei ...

C'è una nuova capolista in Premier League. Vincendo per 2 - 1 sul campo del Fulham ilha superato l'Arsenal e conquistato la vetta della classifica, con 76 punti contro i 75 dei Gunners, che hanno giocato una partita in più rispetto ai rivali. Il sorpasso delsull'...L'inevitabile sorpasso è arrivato: ilha scavalcato l'Arsenal, ed è in testa alla Premier League. Dopo aver trionfato mercoledì nello scontro diretto, la squadra di Guardiola ha battuto il Fulham 2 - 1 a domicilio ed ora è ...Unica pecca L'eccessiva richiesta economica da parte del, il quale non avrebbe proprio intenzione di cedere il norvegese. A far scalpore, però, sarebbe una clamorosa clausola pronta ...

Pronostici di oggi 30 aprile, Napoli per lo scudetto, Inter-Lazio, Juve, Psg, Bayern Monaco e Manchester City Infobetting

Fulham - Manchester City 1-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentaquattresima giornata di Premier League 2022/23.C'è una nuova capolista in Premier League. Vincendo per 2-1 sul campo del Fulham il Manchester City ha superato l'Arsenal e conquistato la vetta della classifica, con 76 punti contro i 75 dei Gunners, ...