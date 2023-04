Mamma accetta 600 euro dal molestatore di sua figlia in cambio del silenzio | condannata a 8 mesi

(Di domenica 30 aprile 2023) Seicentoper il suosulle molestie ricevute dalla propria. Questa la storia emersa grazie alla bambina abusata (appena 10 anni) e che ha messo nei guai ile la madre della piccola che è stataa 8di reclusione (con pena sospesa). I fatti si riferiscono all’agosto del 2020. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il presuntoavrebbe convinto la ragazzina a fare il bagno insieme, nel mare di Porto Cesareo (in provincia di Lecce) e l’avrebbe costretta a subire atti sessuali, riporta il Corriere della Sera. Una volta tornata a scuola, la bambina ha raccontato l’accaduto alla maestra e successivamente alla. Quest’ultima, convocata in caserma dai carabinieri, avrebbe tentato di ...

Una volta tornata a scuola, la bambina ha raccontato l'accaduto alla maestra e successivamente alla. Quest'ultima, convocata in caserma dai carabinieri, avrebbe tentato di sviare le indagini ...

