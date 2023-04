Maltempo 1° maggio | piogge e temporali sul centro-sud

(Di domenica 30 aprile 2023) ROMA – . L’arrivo di una vasta area perturbata di origine atlantica, sta determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del nostro Paese, con precipitazioni sparse, anche temporalesche, che nella giornata di domani risulteranno più significative sulle aree tirreniche peninsulari e su quelle interne delle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nuove problematicità Meteo: condizione generale Previsioni Meteo 04/12/2019: è allerta gialla su Abruzzo Nuova criticità meteo, in arrivo da martedì 8 Palme e uragani, un fenomeno incontrovertibile Nuorese imbiancato, torna ilsull’isola Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta in zona rossa

Prossimi giorni ancora diIl mese dicomincerà con il, a causa dell'afflusso di correnti più umide e instabili di natura atlantica che andranno ad alimentare una ...... con calo termico L'afflusso di correnti più instabili nella giornata di domani lunedì 1°, nonché Festa dei Lavoratori , determinerà ancorasulla nostra Penisola , con qualche pioggia ...Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata del primoallerta gialla su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e in ...

Forti temporali, 1º maggio rovinato: regioni più colpite e fino a quando dura il maltempo Today.it

La festa dei lavoratori sarà caratterizzata da maltempo su gran parte del territorio italiano. Lunedì primo Maggio la circolazione depressionaria causerà ...Primo Maggio bagnato. Il nuovo mese inizia all'insegna del maltempo. Ecco tutte le news sulle previsioni meteo per la prossima settimana in Italia ...