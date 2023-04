Madrid | 3° turno | Arnaldi chiede strada a Munar

(Di domenica 30 aprile 2023) E' una bella occasione per un risultato di prestigio per Matteo, che torna in campo domenica per il terzodel "MutuaOpen", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un ...

E' una bella occasione per un risultato di prestigio per Matteo Arnaldi, che torna in campo domenica per il terzodel "MutuaOpen", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (...Obiettivo ottavi di finale per Martina Trevisan impegnata domenica nel terzodel "MutuaOpen", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). ......del campo centrale diBadosa da favola La Russia comanda questa giornata del Mutua... sarà proprio derby russo con il numero uno del Paese al terzo. Vincono anche Safiullin e ...

Atp Madrid, Arnaldi batte Ruud e va al terzo turno. Fuori Musetti Corriere della Sera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di terzo turno del WTA 1000 di Madrid che vedrà opposto Martina Trevisan alla statunitense Alycia Parks. N ...Mayar Sherif supera per la seconda volta in carriera una top five dopo la vittoria nello scorso settembre nella finale di Parma contro Maria Sakkari e raggiunge il terzo turno del WTA Mutua de Madrid ...