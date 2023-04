Madonna di Trevignano | spunta la figura di Padre Scozzaro | “Lui e Gisella hanno visto insieme la Madonna e Padre Pio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Non passa ormai giorno che non trapeli qualche nuovo dettaglio sull’intricata vicenda delladi. Adesso, è stato riferito che la sedicente veggenteCardia avrebbe instaurato negli ultimi anni una stretta collaborazione conGiulio Maria, un frate di Collesano, in provincia di Palermo. Secondo la ricostruzione di “Pomeriggio Cinque“, avrebbero organizzatovari incontri con i fedeli, durante i quali entrambi avrebbero dichiarato di averapparire laPio. Il sito web dell’organizzazione diriporta inoltre che durante un incontroha detto di aver ...