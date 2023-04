«Ma chell è ‘a Salernitana | mica il City» E pure papà tiene ragione

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023) Il 30 Aprile sarà festa nazionale a Salerno. La sagra delle Province Unite, quelle che insinuano il razzismo. Anche loro avranno un trofeo in bacheca: un pareggio al Maradona. Noi un eterno terzo Scudetto nella Capitale del Regno di Napoli. Punto a punto, poco alla volta. Ma è nu Scudetto o è ‘a nonna che sta fermenne ‘a copertina pe’ creature? Un argentino con la numero 10 sulla maglia ci ha accomodato la giornata. Non poteva essere altrimenti. Dopo Inter-Lazio l’esclamazione è stata. “Uà e chi ci arriva a stasera?”. Il catenaccio di Paulo Sosa farebbe fatica anche ad esistere in Serie C. . Olviera come Baroni ci rompe il dotto lacrimale. Ochoa altro, ma non lo diciamo. Piotr si inceppa sul più bello. Il gol causale di Dia ci leva solo il gusto di festeggiare oggi. Di istinto, di impulso, con preavviso. Siamo generosi, abbiamo regalato un paragrafetto della storia del pallone ad ...