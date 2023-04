L’unico metodo per eliminare i pesticidi dalle Fragole è questo | ma tutti sbagliamo!

Leggi su donnaup

(Di domenica 30 aprile 2023) Io faccio così per lavare leperAnche quest’anno è uscita la Dirty Dozen, la terribile dozzina: EWG, acronimo di Environmental Working Group, un’organizzazione no profit americana attiva nella tutela dell’ambiente, ha redatto la classifica di frutta e verdura per determinare la quantità dipresenti. Lehanno ottenuto la medaglia d’oro e si sono classificate al primo posto della sporca dozzina 2023. Purtroppo, se provenienti da coltivazioni tradizionali e non biologiche, vengono trattate con additivi chimici, che per loro stessa natura tendono ad assorbire come spugne. Dobbiamo, infatti, considerare che non sono dotate di buccia protettiva, quindi, nulla le protegge né dall’attacco di parassiti, nésostanze tossiche. Eppure ...