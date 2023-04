Lo Show dei Record stasera in tv | anticipazioni e ospiti 30 aprile 2023

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 30 aprile 2023) Lodeiva in ondain tv domenica 30in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Domenica 30, in prima serata su Canale 5, appuntamento con Lodei– Il meglio di.., i momenti più emozionanti dell’edizioneappena conclusa del programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Gerry Scotti. Il Guinness Worldnasce nel 1955 come un libro, da allora edito annualmente, che raccoglie tutti i primati del mondo e di ogni genere. Si tratta di ...