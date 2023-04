Lo scudetto è il premio alle idee di De Laurentiis e alla sua visione futuristica del pallone CorSera

(Di domenica 30 aprile 2023) Lodel Napoli è undi De, scrive il Corriere della Sera. La chiusura di un cerchio. La festa è anche un po’ del presidente del Napoli. “La chiusura di un cerchio, una festa anche un po’ sua. Aurelio Desi immerge in un’ atmosfera nuova”. Oggi Desarà al Maradona, sperando che la partita del Napoli contro la Salernitana sia quella del matematico titolo agli azzurri. “Vincere lo, il suo più grande trionfo da presidente del Napoli. Chissà a cosa penserà seduto sulla sua poltroncina, nello stadio colorato d’azzurro. Il percorso, certo, 19 anni per arrivare in cima al personale Everest. Le vittorie precedenti — tre volte la Coppa Italia, una Supercoppa —, amicizie, litigi, quel campionato ...

MVP Per ildi migliore giocatore assoluto i tifosi dovranno votare tra: Bartley (Trieste), ... Emergono i capitani delle due big, che prima di giocarsi la prevedibile finalesi ...... che non è la cavalla guidata da Jean - Louis Rossini nel Grandegli Assi in Febbre da ... In queste ore di attesa ho cercato di capire quale potesse essere il sapore dello. E alla fine ...Finalmente è arrivato! Questione di ore, al massimo di giorni: il tanto attesoè stato vinto meritatamente, con largo anticipo rispetto ai tempi medi degli ultimi anni. ...israeliano e...

Trasporti scudetto Napoli, premio di 98 euro l'ora per chi lavora dalle ... IlNapolista

Dopo cinque scudetti consecutivi, quest'anno la Serie A di calcio femminile premia la Rom,a che oggi ha chiuso i conti. Ma cosa c'entra con il Toro direte voi Sulla panchina delle ..."Finalmente è arrivato! Questione di ore, al massimo di giorni: il tanto atteso scudetto è stato vinto meritatamente..." ...