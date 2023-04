Liverpool-Tottenham | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 30 aprile 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, big match della giornata 34 di Premier League. Entrambe le squadre cercano un posto nella zona Europa: gli Spurs sono quinti in classifica, posizione che vale l’accesso all’Europa League. La zona Champions per i londinesi dista tre lunghezze. I Reds si trovano al settimo posto ma hanno solo un punto in meno rispetto agli avversari odierni. La squadra di Klopp è reduce da un periodo positivo con tre vittorie consecutive, a cui si aggiungono i pareggi precedenti contro Arsenal e Chelsea. Ilha vinto la sfida di andata contro gli Spurs per 1-2 grazie alla doppietta di Mohamed Salah. Inoltre, tra le mura amiche i Reds sono un osso duro: una sola sconfitta in questa stagione, risalente allo scorso ottobre contro ...