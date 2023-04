LIVE – Varese-Scafati 75-65 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventinovesima giornata dellaA1di. La squadra allenata da coach Brase si è vista ridurre di qualche punto la penalizzazione in classifica, tornando a quota 21 punti, ovvero tornando attualmente salva. Ma ora serve un’altra vittoria per poter, forse, chiudere il discorso salvezza; da canto loro, gli uomini di coach Sacripanti hanno esattamente lo stesso obiettivo. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 30 aprile sul parquet del Palasport Lino Oldrini, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...