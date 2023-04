LIVE – Treviso-Virtus Bologna 52-49 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventinovesima giornata dellaA1di. La lotta salvezza è serrata, e anche gli uomini di coach Nicola non possono dirsi del tutto al riparo da brutte sorprese; per questo, tentare il colpaccio sfruttando il fattore ambientale vorrebbe dire togliere definitivamente pressione in vista dell’ultima partita; ma le Vu Nere, allo stesso modo, vogliono certificare il primo posto in ottica playoff. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 30 aprile sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

APS. Apertura al pubblico alla presenza delle Autorità civili e militari " La mostra sarà ... 6 Maggio " Ore 21.30 " ConcertoBand " Parco degli Aviatori " via Aurelia 122/124 7 maggio " ...Arbitri della partita saranno Duccio Maschio di Firenze, Salvatore Nuara die Christian ...match Diretta in chiaro su E'Tv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming su e - tv.it )...... il ciclismo, il volley e l'atletica, sulla piattaforma di streaminge on demand, gli ... Lazio Women Serie B Femminile 22/23 (diretta) ore 13:30 RC Toulon vs BenettonEuropean Rugby ...

LIVE Toulon-Benetton Treviso, Challenge Cup 2023 in DIRETTA: serve l'impresa in Francia per andare in finale OA Sport

NutriBullet Treviso e Virtus Segafredo Bologna, per la 29esima giornata di campionato di serie A, domenica alle 17.30 è in diretta streaming su Eleven Sports e in chiaro su DMAX. Si gioca ...NutriBullet Treviso e Virtus Segafredo Bologna, per la 29esima giornata di campionato di serie A, domenica alle 17.30 è in diretta streaming su Eleven Sports e in chiaro su DMAX. Si gioca ...