LIVE Trevisan-Parks 7-6 | 6-1 WTA Madrid 2023 in DIRETTA | l’azzurra conquista gli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Adessoaffronterà la vincente del match tra l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero tre e campionessa in carica, e la ceca Marie Bouzkova. Non è stato un match semplice al servizio per entrambe le giocatrici.ha servito solo il 54% di prime in campo, ottenendo il 55% dei punti con questo colpo (appena il 41% però nel primo set).ha commesso ben tredici doppi falli e ha faticato anche terribilmente con la seconda, appena il 31% dei punti vinti. Una partita che è durata veramente un set, il primo. Decisivo peril successo al tie-break, visto che poiè sparita completamente dal campo nel secondo set, ...