LIVE Trevisan-Parks 7-6 | 1-0 WTA Madrid 2023 in DIRETTA | l’azzurra tiene il servizio in avvio di secondo set

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Il passante incrociato didopo ilschiaffo di dritto non chiuso da15-0 Ace2-0 Esce il dritto die arriva il break di0-40 Se ne va il rovescio di0-30 In rete il dritto di0-15 Sulla riga il passante di dritto di1-0 In rete il dritto diVantaggio: il dritto lungolinea vincente del40-40 Errore di30-40 Stavolta non sbaglia il rovescio incrociato30-30 Se ne va il rovescio di15-30 Sulla riga la risposta di dritto di15-15 ...