LIVE Toulon-Benetton Treviso | Challenge Cup 2023 in DIRETTA | i veneti a caccia di una storica finale

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, semidella rugbyCup. Ivanno alladi una, che sarebbe la prima nel panorama europeo per una squadra italiana. Sergio Parisse, coach dei transalpini, proverà ad impedirlo. Michele Lamaro e compagni dovranno giocare la miglior partita della vita, perché l’avversaria è una formazione fortissima, abituata a giocare match che hanno in palio tantissimo. I biancoverdi di Marco Bortolami sanno di non poter concedere alcuna leggerezza agli avversari, al culmine di un percorso straordinario ...