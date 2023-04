LIVE Toulon-Benetton Treviso 23-0 | Challenge Cup 2023 in DIRETTA | veneti che non riescono a far male

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67?- In avanti di Menoncello. Ennesima occasione sfumata per gli ospiti. 66?- Pericolo scampato perche però nonminimamente ad impensierire gli avversari nonostante l’uomo in più. 64?- Ancora performante la mischia di Tolone. Arriva il fallo in favore dei francesi. 63?- Albornoz gioca rapidamente ma purtroppo perde il possesso dopo aver creato un buon break. 62?- Per due volte Zuliani mette regolarmente le mani sul pallone. C’è il turnover. 60?- Azione molto confusa con diversi controlli mancati a causa della scivolosità del pallone. Possesso che però resta casalingo. 59?- Crolla la mischia dei. Nuovo pericolo in vista. 58?- Altro calcio illuminante di Parisse, ma questa volta Watson riesce ad annullare l’azione ...