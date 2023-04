LIVE Toulon-Benetton Treviso 23-0 | Challenge Cup 2023 in DIRETTA | semifinale dominata dai transalpini

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:21 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito ladiCup in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di domenica. 15:20 Gran rammarico dunque in casa, ma resta la consapevolezza di poter costruire qualcosa di importante per poter imporsi allo continentale. 15:19che vola dunque in finale nellaCup. I francesi sfideranno Glasgow in un match che si disputerà in quel di Dublino. 15:18 Incontro sulla carta difficile, ma che dopo 7 minuti, con l’espulsione di ...