LIVE Toulon-Benetton Treviso 23-0 | Challenge Cup 2023 in DIRETTA | i calci di Biggar ampliano il gap

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52?- Pasticcia Parisse.si salva ed allontana il pericolo con Alessandro Garbisi. 51?- Devastante ilo di Serin. Watson va in bambola e subisce il rientro degli avversari. Mischia per Tolone sui 5 metri. 50?- Mischia per i padroni di casa. Sui volti degli atleti trevigiani affiora anche scoramento. 48?- Infallibile il gallese. Tolone scappa via sul 23-0. 47?- Arriva un nuovo fallo degli ospiti.si prepara alo. 46?- Mischia laboriosa, ripetuta tre volte e culminata con il crollo delle prime linee trevigiane. 44?- Rimessa storta di Lamaro. Avvio di seconda frazione pessimo per i veneti. 43?- Perfetto. Il gallese trova altri tre punti.200. 42?- Il ...