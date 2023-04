LIVE – Sassari-Reggio Emilia 70-63 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventinovesima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Bucchi, dopo una splendida risalita in classifica nel, stanno avendo un rendimento abbastanza irregolare, vincendo con costanza tra le mura amiche ma perdendo le ultime tre trasferte. La possibilità di approdare al quarto posto rimane comunque alla portata, ma di fronte quest’oggi c’è una formazione alla ricerca di punti salvezza. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 30 aprile sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ...