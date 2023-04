LIVE – Piacenza-Milano 22-15 | gara-1 finale 3° posto Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Latestualedi Gas Sales Bluenergy-Allianz, partita valevole per la prima giornata della3°deidimaschile che mette in palio unper la prossima Champions League. I biancorossi di Massimo Botti, sconfitti in semida Trento, scendono sul campo di casa per iniziare con il piede giusto questa serie. I meneghini di Roberto Piazza, reduci dalla sconfitta contro Civitanova, vogliono sorprendere ancora e tenere vivo il sogno europeo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 30 aprile al Pala Banca di ...