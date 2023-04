LIVE Napoli-Salernitana 0-0 | la classifica in tempo reale | che parate di Ochoa su Osimhen e Anguissa!

La squadra di Spalletti verso il match point scudetto mentre in città è già partita la festa con tricolori giganteschi e caroselli- SalernitanaLe altre partite delle 15:00 Cremonese - ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Maradona,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Commenta per primo In questa domenica che può regalare il terzo scudetto della storia al, va in scena anche la 35ª giornata di Serie B. Alle ore 16.15, due sfide affascinanti, a partire da Cagliari - Ternana , match fondamentale per i sardi per continuare il percorso verso la ...

Diretta Napoli-Salernitana 0-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Per il Napoli e Napoli questa potrebbe essere una giornata storica: quella del terzo scudetto partenopeo. Inter-Lazio finisce 3-1, la rimonta nerazzurra è stata possibile con l’ingresso di Lautaro (do ...20' - PALO DI OWUSU! Inter a un passo dal raddoppio, con il numero 30 nerazzurro che si invola sulla sinistra saltando il diretto avversario, poi, una volta entrato in area, calcia ...