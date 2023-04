LIVE Napoli-Salernitana | 0-0 fine primo tempo I Granata difendono in 11

(Di domenica 30 aprile 2023), tutto sulla sfida che potrebbe portare la certezza dello scudetto al Maradona: formazioni e diretta streaming. Ildi mister Spalletti è a un passo dalla vittoria dello scudetto dopo 33 anni di attesa. La sfida contro ladiventa decisiva, soprattutto se l’Inter non riuscirà a battere la Lazio alle 12:30. Gli azzurri puntano sulla formazione titolare, con Meret in porta e Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Ora a comporre la difesa. In mezzo al campo spazio a Lobotka, Anguissa e Zielinski, mentre in attacco Elmas sostituirà Lozano e farà coppia con Kvaratskhelia per supportare Osimhen. Lanon è intenzionata ad essere una vittima sacrificale e Sousa schiera i suoi uomini migliori. Segui la diretta della partita su ...

La squadra di Spalletti verso il match point scudetto mentre in città è già partita la festa con tricolori giganteschi e caroselli- SalernitanaLe altre partite delle 15:00 Cremonese - ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Maradona,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Anguissa e Candreva inSalernitana dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato gli azzurri di Luciano Spalletti, reduci dalla vittoria nei minuti di recupero contro gli eterni rivali ...

LIVE Napoli-Salernitana 0-0 La Gazzetta dello Sport

Per il Napoli e Napoli questa potrebbe essere una giornata storica: quella del terzo scudetto partenopeo. Inter-Lazio finisce 3-1, la rimonta nerazzurra è stata possibile con l’ingresso di Lautaro (do ...20' - PALO DI OWUSU! Inter a un passo dal raddoppio, con il numero 30 nerazzurro che si invola sulla sinistra saltando il diretto avversario, poi, una volta entrato in area, calcia ...