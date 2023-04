LIVE – MotoGP | GP Spagna Jerez 2023 | la gara in DIRETTA

(Di domenica 30 aprile 2023) Lascritta delladel Gran Premio di, valevole per il quarto appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Austin alle ore 15 di domenica 30 aprile. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Segui ilsu Sportface.it SportFace.

... il GP di Spagna della(alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport), il grande calcio ... TikTok , YouTube , Facebook e Twitter ) una coperturaper non perdersi nessuna immagine in tempo ...Così, su consiglio del dottore dellaAngel Charte, 'Bestia' è stato in ospedale per dei ... E anche Honda ha provato alcune novità con Stefan Bradl GP JEREZ, LA GARA SPRINTSORPRESA PEDROSA ...... il GP di Spagna della(alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport), il grande calcio ... TikTok , YouTube , Facebook e Twitter ) una coperturaper non perdersi nessuna immagine in tempo ...

DIRETTA MotoGP, Sprint Race GP Jerez 2023 LIVE: vince Binder, 2° Bagnaia. Ordine d'arrivo OA Sport

MotoGP Spagna 2023, la diretta della gara in programma oggi: orario di partenza alle 15:00, diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su tv8 ...Dopo la Sprint vinta da Brad Binder su Ktm oggi è il giorno del Gran Premio di Spagna, con la gara prevista alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Aleix Espargaró scatta in ...