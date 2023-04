LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | iniziata la gara!

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Saranno 25 i giri da percorrere, dunque cambia tutto rispetto ai 12 di ieri nella Sprint Race. La gestione delle gomme farà la differenza. 28° la temperatura dell’aria, inc’è già un clima estivo… 15.00 Giro di ricognizione! 14.59 Asfalto leggermente più freddo di ieri: il sole è ancora coperto dietro alle nuvole. 14.57 Questa la classifica del Mondiale dopo la Sprint Race di ieri: Marco Bezzecchi (Ducati) 65 Francesco Bagnaia (Ducati) 62 Maverick Vinales (Aprilia) 48 Alex Rins (Honda) 47 Johann Zarco (Ducati) 46 Brad Binder (KTM) 42 Luca Marini (Ducati) 38 Jorge Martin (Ducati) 35 Fabio Quartararo (Yamaha) 34 Alex Marquez (Ducati) 33 Jack Miller (KTM) 33 Franco Morbidelli (Yamaha) 29 Miguel Oira (Aprilia) ...

Il pilota della KTM Brad Binder ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna dia Jerez de La Frontera. Il centauro sudafricano ha preceduto il campione del mondo Pecco Bagnaia (Ducati) e ...Il leader del Mondiale Bezzecchi chiamato alla rimonta dalla 13casella Ultimo atto a Jerez, con il GP di Spagna in programma alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su ...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e ...anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì saranno raccontati nello studio itinerante...

Carissimi amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento del Gran Premio di Jerez de La Frontera! Davanti a tutti scatterà l'Aprilia di Aleix Espargarò, davanti alla KTM di Jack Mille ...Diretta MotoGP - Segui la sfida minuto per minuto del Gran Premio di Spagna, nel circuito di Jerez. La quarta tappa del motomondiale ...