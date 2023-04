LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | dalle 10 45 il warm-up | si testano gli assetti in vista della gara

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37 Da capire anche come l’Aprilia saprà comportarsi, visto che ieri Aleix Espargaro ha commesso un errore nella Sprint Race, mentre Vinales è ormai incappato nella solita cattiva partenza… 10.35 Un Quartararo molto arrabbiato nei confrontiYamaha, rea di immobilismo e quasi assuefatta all’idea di mediocrità. 10.32 Squadra austriaca che ha stupito tutti per la performance, scopriremo se questo rendimento si confermerà in, tenendo in conto anche quanto potranno fare Marco Bezzecchi, attuale leader del campionato, e le Aprilia di Aleix Espargaró e di Maverick Vinales, mentre ci si aspetta una reazione dal franceseYamaha, Fabio Quartararo. 10.29 Nella Sprint Race di ieri, Bagnaia è giunto secondo, alle spalle del sudafricano Brad Binder (KTM) e ...

... Warm up Ore 11:Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12: gara Moto 3 Ore 13: PaddockOre 13.15: gara Moto 2 Ore 14.15: PaddockOre 14.30: grid Ore 15: garaOre 16: ...... il GP di Spagna della(alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport), il grande calcio ... TikTok , YouTube , Facebook e Twitter ) una coperturaper non perdersi nessuna immagine in tempo ...Così, su consiglio del dottore dellaAngel Charte, 'Bestia' è stato in ospedale per dei ... E anche Honda ha provato alcune novità con Stefan Bradl GP JEREZ, LA GARA SPRINTSORPRESA PEDROSA ...

Le qualifiche del GP di Spagna si terranno sul circuito di Jerez de la Frontera, un tracciato lungo 4.4 km con 13 curve in totale, 8 a destra e 5 a sinistra, e il… Leggi ...MotoGP: In Sprint Race Brad Binder ha portato la KTM in vetta, con Bagnaia stretto a sandwich da Miller tra le moto austriache. Aprilia punta al riscatto, Bezzecchi ancora leader nel mondiale ...