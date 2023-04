LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Bagnaia scatta dalla quinta posizione | Bezzecchi da dietro Alle 15 00 la gara

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 In questo fine settimana hanno preso quota Aprilia e KTM: Aleix Espargarò parte dpole position e ieri le due KTM nella Sprint Race si sono piazzate entrambe sul podio con il successo di Brad Binder e il terzo posto di Jack Miller. 14.44 I primi tre vincitori sono stati Francesco, Marcoe Alex Rins: rispettivamente partiranno quinto, tredicesimo e diciottesimo. 14.41 In questa quartadella stagione potrebbe confermarsi una tradizione: dal 1949 infatti solo cinque volte ci sono stati quattro vincitori diversi nelle prime quattro gare. 14.38 Negli ultimi due anni a vincere sono state due Ducati: nel 2021 Jack Miller e nel 2022 Francesco. Vedremo se anche quest’anno si confermerà questa ...