LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Bagnaia per la rimonta | Bezzecchi parte dalle retrovie Alle 15 00 il via alla gara

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Circuito di Jerez “Angel Nieto” lungo 4423 metri e composto da 13 curve, inaugurato nel 1985. Ha ospitato per sette volte anche la Formula 1: dal 1986 al 1990 il GP die nel 1994 e nel 1997 il GP d’Europa. 14.23 Si gareggia sul circuito storico di Jerez de la Frontera, una delle grandi classiche della: in Andalusia si corre il GP didal 1989. 14.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidelladel GP didi, quarto appuntamento del Mondiale. 11.01 Appuntamento15.00 per la. Un saluto dredazione di OA ...

Il pilota della KTM Brad Binder ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna dia Jerez de La Frontera. Il centauro sudafricano ha preceduto il campione del mondo Pecco Bagnaia (Ducati) e ...Il leader del Mondiale Bezzecchi chiamato alla rimonta dalla 13casella Ultimo atto a Jerez, con il GP di Spagna in programma alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su ...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e ...anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì saranno raccontati nello studio itinerante...

Il racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si corre sul circuito di Jerez de la Frontera. Partenza prevista alle ore 15.00 di domenica 30 aprile 2023 ...Lo spagnolo dell’Aprilia è stato il più veloce in qualifica. Sarà affiancato in prima fila da Miller e Martin. Ieri Binder ha vinto la Sprint race ...