LIVE MotoGP | GP Spagna 2023 in DIRETTA | Bagnaia penalizzato | deve cedere una posizione

(Di domenica 30 aprile 2023) -13 Si sta ricompattando il gruppo. Binder, Miller esono racchiuso in meno di un secondo. -14 Pedrosa è 8°, ricordiamo che è in gara grazie ad una wild-card. -14 Binder al comando con 7 decimi su Miller e 1?3 su, tallonato da Espargarò e Martin. 7° Marini, 11° Bezzecchi, 13° Di Giannantonio, 16° Quartararo, 17° Morbidelli. -15 Altro corpo a corpo tra Miller e. L'australiano è un cagnaccio. Ma così Binder può scappare via… -15 Zarco passa Marini e si prende la sesta. Stanno faticando le Ducati del team di Valentino Rossi, ora Bezzecchi è 11° dopo aver ripassato Nakagami. -15rimanere lucido, ragionare. Nulla è perduto, non serve prendersi rischi ora. -16 Binder sta ...