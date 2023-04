LIVE Motocross | GP Portogallo MXGP 2023 in DIRETTA | Herlings va in fuga!

(Di domenica 30 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.00 Fernandez si trova ad oltre 3 secondi da. 10.00 Guadagnini si aggancia al treno Prado, giro veloce personale. 11.00 Prado prova il recupero alzando il ritmo. 12.00 Renaux si trova in decima piazza. 13.00 Prado in difficoltà come al solito nella seconda gara. 14.00 Fernandez si trova a tre secondi da, Febvre prova ad avvicinarsi. 15.00 FEBVRE ci riesce in volo a superare Seewer rischiando anche la caduta. 16.00 Febvre prova altre traiettorie per superare Seewer. 17.00 Fernandez si trova a due secondi da. 18.00 Altra spettacolare lotta, Seewer resiste agli attacchi di Febvre. 19.00l’olandese compie un sorpasso davvero leggendario all’interno. 20.00 Errore di Prado, Vlaanderen ne approfitta per la quinta ...

LIVE Motocross, GP Portogallo MXGP 2023 in DIRETTA: inizia gara-1! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Ritiro per Van doninck. 11.00 Renaux si porta dietro Lupino in quattordicesima posizione. 12.00 Piccolo errore di Seweer, che crea un trenino composto d ...Ad Águeda si conclude oggi, domenica 30 aprile, il GP del Portogallo di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quinta tappa della stagione 2023 del Mondiale di motocross. Dopo le qual ...