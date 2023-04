LIVE Inter-Lazio 2-1 | Gosens completa la rimonta

(Di domenica 30 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

Un successo diventa quindi fondamentale in quel di Firenze, allo stadio Artemio Franchi, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano , fresca finalista di Coppa Italia - dove sfiderà l'- e ...Commenta per primo Il Napoli ospita la Salernitana al Maradona nella 32esima giornata di Serie A. In attesa del risultato del lunch match- Lazio. La Salernitana arriva a Napoli con 33 punti e con un filotto di una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite. Paulo Sousa e i suoi cercano altri punti per continuare il ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza,e Lazio si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...

Inter-Lazio 0-1: gol di Felipe Anderson | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Serie A 2022/2023, 32a giornata. Le ultime notizie sulla partita Sassuolo-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.INTER-LAZIO 0-1 (29' Felipe Anderson) LA PARTITA LIVE 69' - Lautaro prova ad avventarsi su un pallone appoggiato da Lukaku, ma la difesa biancoceleste spazza. 69' - ...