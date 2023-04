LIVE Inter-Lazio 0-1 | la sblocca Felipe Anderson

(Di domenica 30 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

Commenta per primo Nel lunch match della 31esima giornata si affrontanoe Lazio. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali controversi.- LAZIO h. 12.30 Arbitro : Guida Assistenti : Galetto - Di Iorio Quarto ufficiale: Pairetto VAR : Chiffi AVAR : Ayroldi 8' - Correa scappa in contropiede, Casale lo stende ma per Guida il fallo ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza,e Lazio si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...- Lazio, formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma domenica 30 aprile alle 12.30,- Lazio sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) ...

Inter-Lazio 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

INTER-LAZIO 0-0 LA PARTITA LIVE 20' - Prima ammonizione del match per Zaccagni che atterra Barella. 20' - Controllo e finta di Brozovic che invece di tirare prova a ...Di Salvatore Riggio Si chiude la 32ª giornata che può assegnare matematicamente lo scudetto al Napoli. In campo a mezzogiorno Inter-Lazio, e se Sarri non vince... Si chiude la 32ª giornata con… Leggi ...